Адвокат Тимошенко: суддя зумисно створює нам нестерпні умови

Адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК заявляє, що головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ умисно створює умови, за яких захист позбавляється можливості продовжити процедуру ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушеної проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, продовження розгляду цієї справи призначено на 25 липня, а попереднє засідання суду проходило 22 липня з ранку до пізнього вечора.

Захист наголошує, що Р.КІРЄЄВ умисно створює умови, за яких захист позбавляється можливості продовжити процедуру ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та на підставі цього належним чином підготуватися до наступного засідання.

"Призначаючи засідання на 25 липня, суддя перешкоджає нам ознайомитися з матеріалами справи. Немає фізичної можливості підготуватися до захисту. Такі призначення розгляду справи через три доби, на ранок наступного робочого дня, свідчать про намагання будь-яким шляхом перешкодити захисту здійснювати свої прямі обов’язки по захисту Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, захист не може ні підготуватися, ні ознайомитися з матеріалами справи", - заявив О.ПЛАХОТНЮК.

Водночас адвокат підкреслив, що захист зі свого боку докладатиме максимальних зусиль для поновлення порушених прав. "Але, на жаль, сьогодні маємо те, що маємо. Розгляд призначений на 25 липня. Часу немає і його просто не дають. Минулого понеділка, коли ми були допущені до участі у справі, ми просили надати час для ознайомлення з матеріалами справи. Ми просили два місяці і обґрунтовували, чому нам потрібно стільки часу - фізичні можливості, обсяг матеріалів, але нам надали всього три дні", - пояснив захисник Ю.ТИМОШЕНКО.

О.ПЛАХОТНЮК також двічі звертався до суду з проханням при призначенні наступних засідань з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО враховувати його зайнятість на інших процессах, проте суд проігнорував його повідомлення про те, що саме 25 липня він має захищати також у Печерському райсуді ще одного свого підзахисного на іншому судовому процесі.