Юрист вважає очевидним порушення прав підсудної Тимошенко

У поточній ситуації достатньо очевидним є порушення права підсудної Юлії ТИМОШЕНКО на захист, адже суд відсторонив від справи за власною ініціативою єдиного захисника – Сергія ВЛАСЕНКА, який мав достатньо можливостей ознайомитись з матеріалами справи.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив віце-президент адвокатської фірми "Грамацький і партнери" Юрій ЗАБІЯКА, коментуючи ситуацію із продовженням судового розгляду (допиту свідків) у «газовій справі» за відсутності захисту в підсудної та колізію з постійною зміною адвокатів.

Водночас, додав юрист, інші захисники, які були виключені з процесу за ініціативи Ю.ТИМОШЕНКО, не мали належних умов для ознайомлення з матеріалами захисту і вибудови лінії захисту в цій справі.

На думку Ю.ЗАБІЯКИ, якби після видалення С.ВЛАСЕНКА суд надав можливість (достатньо часу) адвокатам Миколі СІРОМУ і Олександру ПЛАХОТНЮКУ для ознайомлення з матеріалами справи і не допустив би їх відсторонення від справи за ініціативи суду, то відсторонення їх за заявою підсудної могло б свідчити про процесуальні зловживання з метою затягування розгляду справи. А це, в свою чергу, надало б суду можливість запропонувати Ю.ТИМОШЕНКО державного захисника і, у разі її відмови, законно, без порушення права на захист, продовжити розгляд цієї справи без адвоката.

Коментуючи клопотання про повторне залучення до справи С.ВЛАСЕНКА, юрист зазначив, що це не є неможливим з точки зору КПК, але було б помилковим. Адже фактично не тільки б вказувало на помилковість його відсторонення від справи, а й надавало б психологічні переваги С.ВЛАСЕНКУ при участі в процесі, оскільки він чудово розуміє свою, в якійсь мірі, «незамінну» роль єдиного захисника, що ознайомлений з матеріалами справи, додав юрист.

Ю.ЗАБІЯКА також прокоментував заяву адвоката М.СІРОГО про те, що покази свідків, яких допитують за відсутності захисників підсудної, не є легітимними і їх доведеться допитувати заново. За словами Ю.ЗАБІЯКИ, ст. 304 КПК України містить поняття «повторного допиту свідка», можливість якого не обмежена жодними процесуальними обставинами. Формально, відшукавши хоча б якесь обгрунтовання необхідності такого допиту, новий захисник чи сама підсудна зможе заявити клопотання про проведення повторного допиту того чи іншого свідка.

Юрист також додав, що тактика ведення захисту Ю.ТИМОШЕНКО у «газовій справі», зокрема, постійна заміна захисників, навряд чи зводиться до банального «затягування» процесу, більш ймовірними є «напрацювання» порушень прав підсудної для використання їх в апеляційній інстанції. Юрист вважає, що апеляція матиме місце в будь-якому випадку, незалежно від вироку суду, причому подати її можуть як підсудна, так і державне обвинувачення.

Постійне звернення до суду з клопотаннями про надання часу для пошуку захисників та відмови судді Родіона КІРЄЄВА у задоволенні таких клопотань з продовженням розгляду справи без захисників лише підкреслять порушення прав Ю.ТИМОШЕНКО. А це робить достатньо дієвою тактику «адвокатської каруселі» внаслідок стратегічних помилок суду, зазначає юрист.

Як повідомляв УНІАН, трохи більше ніж за місяць судового процесу у «газовій справі» змінилось четверо захисників Ю.ТИМОШЕНКО: троє — за ініціативи підсудної, один — за ініціативи суду.

18 липня суддя Печерського райсуду Києва Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про усунення С.ВЛАСЕНКА від захисту у справі, порушеної проти екс-прем’єр-міністра. Таке рішення суд ухвалив у зв`язку з систематичним порушенням С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання.

С.ВЛАСЕНКО оскаржив увалу Печерського райсуду про свої усунення в Апеляційному суді Києва.

Ю.ТИМОШЕНКО подала клопотання щодо повторного залучення С.ВЛАСЕНКА та американських фахівців у галузі права Марка ФЕЛДМАНА та Роджера ЕНОКА.

28 липня Печерський райсуд відмовив Ю.ТИМОШЕНКО у залученні цих трьох в якості захисників.

За час розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО також захищали Микола ТИТАРЕНКО (25 червня—11 липня). Контракт із М.ТИТАРЕНКОМ Ю.ТИМОШЕНКО розірвала через те, що той не зможе ефективно представляти її інтереси у судовому засіданні, оскільки суд не надає йому необхідного часу на ознайомлення зі справою (сторона захисту вимагала два місяці, суд надав кілька днів).

Ще двоє захисників – М.СІРИЙ та О.ПЛАХОТНЮК працювали над справою 18-22 липня. Від їхніх послуг Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась через те, що суддя Р.КІРЄЄВ надав їм лише три робочих дні для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод від 2009 року, що на думку підсудної не є належним часом.

Юристи, посилаючись на норми Кримінально-процесуального кодексу, зазначають, що в подібній справі належним терміном, який суд може надати новим захисникам, можна вважати щонайменше 20 діб. КПК орієнтовно встановлює, що десять діб є достатнім періодом, протягом якого можна ознайомитись з нескладною справою, а двадцять діб – зі складною. При цьому вказане ознайомлення є додатковим по відношенню до ознайомлення відповідно до ст. 218 КПК України, що здійснюється до моменту передачі справи до суду, але все ж обов’язковим правом.