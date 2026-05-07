У Путіна закликали до 'евакуації Києва' на 9 травня

У Росії вимагають від України воювати виключно в ті години, коли цього хоче Путін.

Росія вжила всіх необхідних заходів на випадок "провокацій з боку Києва" під час параду в Москві 9 травня. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, слова якого наводить ТАСС.

"Наше МЗС нотою на адресу всіх акредитованих у Росії дипломатичних місій та представництв ще раз звернулося з настійним закликом з максимальною відповідальністю поставитися до заяв Міноборони та забезпечити завчасну евакуацію з Києва. Міністерство оборони теж заявляло про доцільність того, щоб мирні жителі Києва теж покинули місто, якщо, не дай Боже, нам доведеться відповідати на погрози Зеленського", – сказав Ушаков.

Крім того, помічник Путіна зробив туманну заяву про закінчення війни. За його словами, мир наблизиться, якщо президент України Володимир Зеленський зробить якийсь "важливий крок". Ушаков запевнив, що всі учасники переговорного процесу нібито "розуміють, що потрібно зробити".

Травневе перемир'я: що потрібно знати

Як писав УНІАН, раніше російський диктатор в односторонньому порядку оголосив про дводенне "перемир'я" у війні проти України на 8–9 травня. Міноборони РФ з цього приводу випустило заяву, в якій агресор пригрозив знищити центр Києва, якщо Україна порушить перемир'я, яке з нею не було узгоджено.

Речник Кремля Дмитро Пєсков незадовго до цього стверджував, що Росії в принципі не потрібна згода України для подібних пауз у бойових діях.

Президент Володимир Зеленський виступив із контрпропозицією, оголосивши режим тиші вже з 6 травня. Однак Росія відмовилася дотримуватися українського варіанту перемир'я.

