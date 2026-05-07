Дірява блокада: танкери ОАЕ тихцем проходять Ормузьку протоку, – Reuters

Щонайменше 6 мільйонів нафти з Еміратів "просочилися" крізь блокаду Ірану.

Принаймні чотири танкери, завантажені нафтою з Об'єднаних Арабських Еміратів, нещодавно пройшли на схід через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження місцезнаходження, щоб уникнути іранських атак.

Як пише Reuters з посиланням на власні джерела, у квітні нафтовидобувній компанії Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) з Еміратів вдалося експортувати щонайменше 4 мільйони барелів нафти сорту Upper Zakum та 2 мільйони барелів нафти сорту Das на чотирьох танкерах з терміналів у Перській затоці,

Ці обсяги становлять лише частку від типового експорту ОАЕ до початку американо-ізраїльської війни проти Ірану, але вони демонструють ризики, на які готові піти експортер і покупці, щоб розблокувати продаж нафти. Інші виробники Перської затоки – Ірак, Кувейт і Катар – або зупинили продаж, або значно знизили ціни, або, як у випадку Саудівської Аравії, здійснюють перевезення виключно через Червоне море.

Тегеран відреагував на американо-ізраїльські атаки, що почалися 28 лютого, фактично закривши Ормузьку протоку для експорту, крім власного, заблокувавши п'яту частину світових поставок нафти та газу. Закриття протоки та американська блокада, що зупинила іранський експорт протягом останніх тижнів, підштовхнули світові ціни на нафту до позначки понад 100 доларів за барель.

Ризики з боку Ірану

За даними аналітиків Kpler, з початку війни ADNOC довелося скоротити експорт більш ніж на 1 млн барелів на добу порівняно з 3,1 млн барелів на добу, які компанія відвантажувала минулого року.

Вантажі ADNOC наражаються на ризик атак з боку Ірану. На це вказує звинувачення ОАЕ, висунуте в понеділок, 4 травня, що Іран використовував дрони для атаки на Barakah, порожній танкер компанії, який проходив через Ормузьку протоку.

Судна рухаються з вимкненими транспондерами автоматичної ідентифікаційної системи, що зменшує ймовірність їх виявлення іранськими силами. Ця тактика часто застосовується Іраном для обходу санкцій США щодо його експорту нафти.

Це також ускладнює відстеження загальних обсягів експорту ADNOC за допомогою галузевих даних про судноплавство, що означає, що обсяги, відправлені з Перської затоки у квітні, могли бути більшими.

Як працює вигадана ОАЕ схема

За даними аналітиків Kpler, 7 квітня супертанкер Hafeet завантажив у Перській затоці 2 мільйони барелів нафти сорту Upper Zakum і 15 квітня вийшов з Ормузької протоки. За межами протоки вантаж було перевантажено на танкер VLCC Olympic Luck під грецьким прапором 17–18 квітня та відправлено на нафтопереробний завод у Пенгерангу в Малайзії.

Розподіл нафти методом STS (ship-to-ship, з корабля на корабель) дозволяє компанії ADNOC продавати менші партії та звільняти судна класу VLCC для швидкого повернення в Перську затоку з метою повторного завантаження.

Частина вантажу Upper Zakum відправилася до нафтопереробного заводу в Північно-Східній Азії і була продана з рекордною надбавкою в 20 доларів за барель до офіційної ціни продажу ADNOC, повідомило джерело Reuters.

Блокування Ормузу – останні новини

Внаслідок блокування Ормузької протоки економічне виробництво сповільнюється по всьому світу. В Індії та Бангладеш закриваються фабрики, в Ірландії, Польщі та Німеччині не вистачає пального для авіаперевезень, а у В’єтнамі, Південній Кореї та Таїланді запровадили обмеження на споживання електроенергії.

Аналітики попереджають, що вже до кінця цього місяця світові запаси нафти закінчаться. Водночас ціни на енергоносії не відображають масштабів скорочення поставок через неспроможність ринків адекватно зреагувати на ризики.

