Дубина: або вся країна замерзне, або я візьму на себе відповідальність

Допит екс-голови НАК «Нафтобаз України» Олега ДУБИНИ в Печерському райсуді Києві у «газовій» справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО відбувається вже понад півтори години.

Як передає кореспондент УНІАН, під час допиту О.ДУБИНА розповів весь перебіг подій, що пов’язані з цим процесом.

Зокрема, за його словами, 2008 рік майже весь пройшов у переговорах щодо нових контрактів між Україною та Росією. В той же час, сказав О.ДУБИНА, 31 грудня 2008 року він отримав заборону від Президента України Віктора ЮЩЕНКА підписувати угоду між НАК «Нафтогаз» та ВАТ «Газпромом» щодо постачання газу за ціною 235 дол. за тисячу кубометрів, ставка транзиту – 1,8 дол.

За словами О.ДУБИНИ, після переговорів між Президентами двох країн «Газпром» виступив з заявою, що їх не влаштовує така ситуація і вони відмовляються від підписання всіх попередніх домовленостей. О.ДУБИНА додав, що 1 січня 2009 року Росія припинила постачання газу до України. При цьому, за словами екс-голови НАК «Нафтогазу», Росія з кожним днем піднімала ціну, за яку вона була готова продавати газ.

Так, за його словами, називалася ціна в 320 дол. за тисячу кубометрів, 410 та 500 дол.

«Я зрозумів, що НАК «Нафтогаз» та «Газпром» самостійно не зможуть вирішити цю ситуацію і це мають бути політичні домовленості», - сказав він.

За словами О.ДУБИНИ, після 10 січня 2009 року Росія «робила все, аби перевести переговори з площини економічної в площину політичну».

О.ДУБИНА підтвердив, що формульна ціна на газ становила 450 дол. мінус 20% (360 дол.).

Під час допиту за наполяганням прокуратури були зачитані покази О.ДУБИНИ під час досудового слідства, в яких той підтвердив, що Ю.ТИМОШЕНКО погрожувала йому звільненням, якщо він не підпише відповідну газову угоду. Крім того, в показах О.ДУБИНИ містився той факт, що якби він не підписав цю угоду, то це міг би зробити його заступник Ігор ДІДЕНКО або тодішній міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

Відповідаючи на запитання прокурорів, чим мотивувався О.ДУБИНА, коли говорив, що ніколи б не підписав угоду, якби знав, що буде така висока ціна, О.ДУБИНА зауважив, що це було тяжке рішення.

«Такої ціни ніколи не було. Терези постійно хиталися – або вся країна замерзне, або я візьму на себе відповідальність за щось нове», - сказав О.ДУБИНА.

Під час допиту також був зачитаний витяг з протоколу очної ставки між Ю.ТИМОШЕНКО та О.ДУБИНОЮ, коли він перебував в статусі підозрюваного.