У Києві відкривається сесія Парламентської Асамблеїі ОБСЄ
08:45, 05 липня 2007Політика
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Форум триватиме до 9 липня
Сьогодні у Києві відкривається Шістнадцята щорічна сесія Парламентської Асамблеїі ОБСЄ.
У форумі, який триватиме до 9 липня, візьмуть участь парламентарії з країн-учасниць ОБСЄ, повідомляє прес-служба Верховної Ради.
У рамках роботи Асамблеї відбудуться засідання: Постійного комітету, Загального комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища, Загального комітету з політичних питань та безпеки, Загального комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань, Неофіційне засідання з питань Середземномор`я; прес-конференції Президента ПА ОБСЄ Йорана ЛЕННМАРКЕРА та Генерального секретаря ПА ОБСЄ Спенсера ОЛІВЕРА.
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