У Києві відкривається сесія Парламентської Асамблеїі ОБСЄ

Сьогодні у Києві відкривається Шістнадцята щорічна сесія Парламентської Асамблеїі ОБСЄ.

У форумі, який триватиме до 9 липня, візьмуть участь парламентарії з країн-учасниць ОБСЄ, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

У рамках роботи Асамблеї відбудуться засідання: Постійного комітету, Загального комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища, Загального комітету з політичних питань та безпеки, Загального комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань, Неофіційне засідання з питань Середземномор`я; прес-конференції Президента ПА ОБСЄ Йорана ЛЕННМАРКЕРА та Генерального секретаря ПА ОБСЄ Спенсера ОЛІВЕРА.