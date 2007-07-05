Перша десятка мегаблоку

Мегаблок демократичних сил носитиме назву «Наша Україна – Народна самооборона».

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це було домовлено сьогодні у ході підписання 10-ма партіями декларації про створення єдиного виборчого блоку демократичних сил.

Крім того, відповідно до домовленостей, виборчий штаб блоку очолить глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Перша десятка виборчого списку блоку на сьогодні виглядає так: Юрій ЛУЦЕНКО, В`ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМ`ЮК, Віктор БАЛОГА, Ксенія ЛЯПІНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Володимир АР`ЄВ.