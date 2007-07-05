Луценко розповів, як виглядає ”вхідний квиток” до мегаблоку

«Вхідним квитком» до мегаблоку демократичних сил буде ухвалення партіями-учасницями на з`їздах в липні рішень про входження до єдиної партії.

Про це заявив лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Усі учасники процесу підписали сьогодні декларацію про майбутнє об`єднання в єдиний виборчий блок, а після завершення виборчої кампанії – в єдину національно-демократичну партію. Існують певні технології для цього, тобто, в липні кожна з політичних сил проведе партійні з`їзди, на яких буде ухвалено відповідні рішення про входження до блоку і про злиття в єдину партію до закінчення поточного календарного року», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наголосив, що «ті, хто не ухвалить такого рішення, не будуть учасником блоку». «У цьому немає нічого страшного. Є прямі прозорі правила організації нової потужної політичної сили. Ті, хто хоче займатися окремою політикою, мікроскопічною політикою, вони мають на це право. Ті, хто хоче займатися національною політикою всеукраїнського масштабу, пройдуть цей етап, і вхідним квитком до блоку буде саме таке рішення всіх з`їздів, всіх учасників підписання сьогоднішнього документа», – пояснив лідер «Народної самооборони»

Ю.ЛУЦЕНКО також відзначив, що загальний з`їзд з висунення кандидатів у депутати від усіх політичних партій відбудеться не раніше, ніж 7 серпня. «Все це ми зробимо у встановлений законом час. Ми не проводимо цього процесу під килимами чи в закритих офісах. Він відкритий, прозорий і для виборців, і для учасників процесу. Для всіх правила однакові», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, 10 партій підписали Декларацію об`єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії.

Рішення йти на вибори разом ухвалили: «Наша Україна», «Вперед, Україно!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Європейська партія, «Пора», КУН, Партія захисників Батьківщини.

Мегаблок демократичних сил матиме назву «Наша Україна – Народна самооборона».

Учасники мегаблоку, як сказано в Декларації, «беруть на себе зобов`язання забезпечити утворення єдиної демократичної політичної партії – виразника і поборника національних пріоритетів розвитку і європейських соціально-економічних і політичних стандартів в Україні».