У Могильова поки не знають, якого Черновецький народу син
Перевірка, кажуть, триває
Міністерство внутрішніх справ України поки що не має результатів перевірки інформації щодо ізраїльського громадянства мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Як зазначили у департаменті, перевірка інформації про подвійне громадянство Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО триває.
Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.
3 серпня ізраїльське інтернет-видання Izrus опублікувало копію посвідчення особи мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що підтверджує його ізраїльське громадянство.
Відповідно до інформації, яка міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина репатріювалися до Ізраїлю 5 жовтня 1994 року.
За даними станом на липень 2011 року, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прописаний у будинку на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.
3 серпня у програмі ТСН на телеканалі «1+1» показали відеосюжет, в якому кореспонденти зайшли до помешкання мера у Тель-Авіві і застали його вдома.
На питання, чи є у нього громадянство Ізраїлю, він відповів: "Немає в мене громадянства".
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотувався на посаду Президента України у 2004 році, був обраний мером столиці у 2006 році, до цього обирався народним депутатом України.
Також ЗМІ повідомляють, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нещодавно прибув з Грузії до Ізраїлю.
В Україні подвійне громадянство заборонене.