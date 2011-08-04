У Могильова поки не знають, якого Черновецький народу син

Міністерство внутрішніх справ України поки що не має результатів перевірки інформації щодо ізраїльського громадянства мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили у департаменті, перевірка інформації про подвійне громадянство Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО триває.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.

3 серпня ізраїльське інтернет-видання Izrus опублікувало копію посвідчення особи мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що підтверджує його ізраїльське громадянство.

Відповідно до інформації, яка міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина репатріювалися до Ізраїлю 5 жовтня 1994 року.

За даними станом на липень 2011 року, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прописаний у будинку на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.

3 серпня у програмі ТСН на телеканалі «1+1» показали відеосюжет, в якому кореспонденти зайшли до помешкання мера у Тель-Авіві і застали його вдома.

На питання, чи є у нього громадянство Ізраїлю, він відповів: "Немає в мене громадянства".

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотувався на посаду Президента України у 2004 році, був обраний мером столиці у 2006 році, до цього обирався народним депутатом України.

Також ЗМІ повідомляють, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нещодавно прибув з Грузії до Ізраїлю.

В Україні подвійне громадянство заборонене.