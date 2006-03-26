Результати виборів мера Черкас можуть бути оскаржені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Черкасах голова Черкаського обласного відділення Комітету виборців України Юрій САС.

Так, за його словами, підстави стверджувати це дають виявлені порушення на виборчих дільницях обласного центру. Зокрема, те, що працівники ряду виборчих дільниць не встигли внести зміни до бюлетенів через зняття з реєстрації кандидатом на посаду Черкаського міського голови нині діючого мера міста Анатолія ВОЛОШИНА.

На деяких дільницях у бюлетенях прізвище А.ВОЛОШИНА викреслено ручкою, або олівцем.

У той же час, за даними обласного відділення КВУ, на деяких дільницях члени комісій безпідставно почали ставити штамп «вибув» напроти прізвища іншого кандидата на посаду Черкаського міського голови — Валерія ПАЩЕНКА.

Сьогодні близько 5.00 Соснівський райсуд Черкас встановив факт порушення виборчого законодавства В.ПАЩЕНКОМ, але тервиборчком, проконсультувавшись з Центрвиборчкомом, взяв до уваги факт порушення, але відмовився скасувати реєстрацію В.ПАЩЕНКА кандидатом на посаду Черкаського міського голови. Тим не менше, частина дільничних комісій почала ставити штампи «вибув» напроти його прізвища у виборчих бюлетенях.