Адвокат Тимошенко спростовує заяву ГПУ

Адвокат екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ спростовує заяву Генеральної прокуратури про те, що на даному етапі не може бути оскаржене рішення суду про зміну запобіжного заходу для його підзахисної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СУХОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Є стаття 165 Кримінально-процесуального кодексу, яка чітко говорить, що, проголошуючи рішення, суд зобов’язаний роз’яснити порядок та терміни його оскарження», - сказав він.

За словами Ю.СУХОВА, якщо прокуратура вважає, що цього недостатньо для того, аби оскаржити це рішення, то це абсурд. «Порядок має бути і він є, і тому ми будемо оскаржувати постанову суду про зміну запобіжного заходу», - сказав адвокат.

Він нагадав, що рішення суду може бути оскаржене протягом трьох днів, і жодних проблем не має бути.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки є ймовірність, що в зв’язку з арештом Ю.ТИМОШЕНКО судовий процес взагалі буде закритим, Ю.СУХОВ висловив сподівання, що цього не станеться. «Щоб зробити процес закритим, треба заявити, що в цьому процесі є документи, які становлять певну таємницю», - сказав він.

За словами Ю.СУХОВА, оскільки з самого початку суд відповідного рішення не ухвалив, то процес над Ю.ТИМОШЕНКО не може бути закритим від ЗМІ та громадськості.

«Хоча я не виключаю, що прокуратура знову щось вигадає, і принесе якийсь документ, заявить клопотання про обмеження доступу до процесу журналістів», - сказав він.

При цьому Ю.СУХОВ додав, що прогнозувати поки нічого не береться. «Але на даний момент підстав для того, щоб зробити цей процес закритим, немає», - додав адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, представник державного обвинувачення прокурор Лілія ФРОЛОВА заявила, Кримінально-процесуальним кодексом не передбачено оскарження арешту на даній стадії процесу над Ю.ТИМОШЕНКО.

"Арешт буде діяти стільки, скільки цей запобіжний захід не буде змінений", - сказала прокурор.