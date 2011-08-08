Луценко розказав, що приїхав з Тимошенко в одному автозаку

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що його та екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО було доставлено сьогодні до Печерського районного суду Києва із Лук`янівського СІЗО в одому спецавтомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед початком судового засідання у його справі.

«Нас привезли разом», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що спецавтомобіль прибув до суду приблизно о 7-й годині.