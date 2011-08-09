Керівництво МВС уночі читало зошити нардепів, які засіли на Хрещатику

Представники Міністерства внутрішніх справ уночі перевіряли, чи дійсно біля Печерського районного суду м. Києва народні депутати від фракції "БЮТ-Батьківщина" проводять прийом громадян у наметах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

«Вони ходять тут, дивляться. Заступник міністра внутрішніх справ приїжджав, ПОПКОВ (перший заступник міністра внутрішніх справ, тимчасово виконуючий обов’язки міністра Сергій ПОПКОВ – УНІАН), дивився, перевіряв, чи проводять прийом, чи є у народних депутатів зошити реєстрації прийому громадян», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він наголосив, що народні депутати показали представнику МВС зошити, де ведеться реєстрація прийому громадян народними депутатами від фракції "БЮТ-Батьківщина".

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що представники правоохоронних органів не зносять намети біля Печерського райсуду саме завдяки тому, що в цих наметах народні депутати влаштували свої громадські приймальні.