Керівництво МВС уночі читало зошити нардепів, які засіли на Хрещатику
"Вони ходять тут, дивляться..."
Представники Міністерства внутрішніх справ уночі перевіряли, чи дійсно біля Печерського районного суду м. Києва народні депутати від фракції "БЮТ-Батьківщина" проводять прийом громадян у наметах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.
«Вони ходять тут, дивляться. Заступник міністра внутрішніх справ приїжджав, ПОПКОВ (перший заступник міністра внутрішніх справ, тимчасово виконуючий обов’язки міністра Сергій ПОПКОВ – УНІАН), дивився, перевіряв, чи проводять прийом, чи є у народних депутатів зошити реєстрації прийому громадян», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.
Він наголосив, що народні депутати показали представнику МВС зошити, де ведеться реєстрація прийому громадян народними депутатами від фракції "БЮТ-Батьківщина".
А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що представники правоохоронних органів не зносять намети біля Печерського райсуду саме завдяки тому, що в цих наметах народні депутати влаштували свої громадські приймальні.