Посол США просить побачення з Тимошенко у СІЗО

Посол США Джон Теффт просить надати йому можливість відвідати Юлію Тимошенко у Лук’янівському СІЗО.

З відповідним проханням посольство США звернулося до українського МЗС, повідомляє Українська правда з посиланням на Бі-Бі-Сі.

Прес-служба посольства США підтвердила, що амбасада зверталася з таким проханням до українського міністерства закордонних справ, а звідти їм надійшла відповідь, що прохання направлено в Печерський суд.

Рішення суду поки що немає.

Як відомо, раніше представник Державного департаменту США Марк Тонер підкреслив, що США закликають українську сторону "розглянути питання про негайне звільнення Тимошенко".