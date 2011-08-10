Посол США просить побачення з Тимошенко у СІЗО
08:15, 10 серпня 2011Політика
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Згоду має дати Печерський суд
Посол США Джон Теффт просить надати йому можливість відвідати Юлію Тимошенко у Лук’янівському СІЗО.
З відповідним проханням посольство США звернулося до українського МЗС, повідомляє Українська правда з посиланням на Бі-Бі-Сі.
Прес-служба посольства США підтвердила, що амбасада зверталася з таким проханням до українського міністерства закордонних справ, а звідти їм надійшла відповідь, що прохання направлено в Печерський суд.
Рішення суду поки що немає.
Як відомо, раніше представник Державного департаменту США Марк Тонер підкреслив, що США закликають українську сторону "розглянути питання про негайне звільнення Тимошенко".
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