Тимошенко у СІЗО читає Шкляра і Льосу

Юлія Тимошенко попросила передати їй в СІЗО книгу Василя Шкляра "Чорний Ворон" та "Війну кінця світу" Маріо Варгаса Льоса.

Про це інтерв`ю "Українській правді" розповів чоловік екс-прем`єра - Олександр Тимошенко.

Крім того, екс-прем`єр попросила передати їй "1Q84" Харукі Муракамі, "Повний назад" та "Історія краси" Умберто Еко, "Непрості" Тараса Прохаська, що-небудь авторства Антона Чехова.

Раніше Тимошенко у СІЗО вже було передано КПК та Конституцію України.