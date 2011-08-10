Яценюк полетів у Туреччину забирати неповнолітніх дітей

Арсеній Яценюк після арешту колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко перервав свою відпустку в Туреччині й прибув до Києва, аби бути присутнім на першому після арешту судовому засіданні. Але сьогодні від був змушений повернутися в Анталію, аби забрати свою дружину і двох неповнолітніх доньок. Про це у коментарі УНІАН заявила прес-секретар лідера «Фронту Змін» Іванна Коберник.

Вона нагадала, що за законодавством багатьох країн, перетин кордону неповнолітніми дітьми можливий або в присутності обох батьків, або за довіреністю одного з відсутніх батьків. Оскільки родина Яценюків летіла на відпочинок разом, зараз Арсеній Яценюк повернувся в Анталію, щоб забрати родину.

Найближчими днями родина Яценюків повернеться до Києва.

Іванна Коберник додала, що Арсеній Яценюк повернувся в Київ та відлетів до Туреччини звичайним чартерним туристичним літаком. Квиток Анталія-Київ коштував 99 доларів, Київ- Анталія – 179 доларів.

Іванна Коберник також наголосила, що сьогодні на судовому засіданні у справі екс-прем’єра був присутній член ради партії «Фронт Змін» Андрій Пишний. Під судом знаходяться пікетувальники від «Фронту Змін», а також встановлені партійні намети.

«Фронт Змін» першим підтримав «Батьківщину» в акціях протесту проти суддівської сваволі і зараз активно бере участь у роботі Комітету опору диктатурі.