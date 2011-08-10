Оніщук: угода Нафтогазу і Газпрому не потребує директив уряду

Екс-міністр юстиції Микола ОНІЩУК заявляє, що у 2009 році Юлія ТИМОШЕНКО, обіймаючи посаду прем’єр-міністра, мала право письмово повідомити тодішнього міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА та керівництво НАК «Нафтогаз Укораїни» про результати своїх переговорів з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ОНІЩУК заявив сьогодні під час допиту у суді як свідка по кримінальній справі щодо газових угод 2009 року, відповідаючи на запитання Ю.ТИМОШЕНКО.

«Офіційними листами Ви маєте право інформувати міністра і керівника державної монополії про результати переговорів», - сказав М.ОНІЩУК.

Водночас екс-міністр юстиції підкреслив, що чинне на той момент законодавство не визначало чіткої форми офіційного листа. «Я не виключаю, що офіційний лист може бути оформлений як директиви чи навпаки – директиви, як офіційний лист», - додав він.

М.ОНІЩУК також додав, що згідно з регламентом Кабінету міністрів прем’єр-міністр має право вести офіційне листування з членами уряду і керівниками інших органів державного управління щодо координації позиції на переговорах. Проте, за його словами, закон України про міжнародні договори не передбачає такої норми.

«Якби переговори (між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» - УНІАН) завершились би підписанням міжнародної угоди, Ви мали б отримати директиви уряду. Схвалення директив уряду для угоди між двома господарюючими суб’єктами не є обов’язковим», - зазначив М.ОНІЩУК.

Допит М.ОНІЩУКА тривав одну годину 20 хвилин.