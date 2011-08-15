"Беркут" і Тимошенко вирушили до СІЗО

Екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО традиційно в супроводі бійців спецпідрозділу «Беркут» в автозаку вивезли з Печерського райсуду Києва до Лук’янівського СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, спецавтомобіль виїжджав з двору суду під скандування народних депутатів та прихильників лідерки "Батьківщини" «Юля. Юля».

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд м. Києва 5 серпня задовольнив клопотання прокурорів про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту. Екс-прем`єр перебуває у Лук’янівському СІЗО.

У свою чергу партія "Батьківщина" та ще низка опозиційних політичних сил розпочали безстрокову акцію протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні суд знову відмовив у звільненні Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти.

Наступне судове засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться завтра, 16 серпня, о 09.30.