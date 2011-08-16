Кірєєв оголосив перерву

Печерський районний суд Києва оголосив до 16.00 перерву у засіданні з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено для розгляду клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про зміну для неї запобіжного заходу.