Кірєєв оголосив перерву

15:10, 16 серпня 2011
Політика
2790 0

Розглядатиме клопотання Тимошенко

Печерський районний суд Києва оголосив до 16.00 перерву у засіданні з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено для розгляду клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про зміну для неї запобіжного заходу.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter