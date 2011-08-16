Гриценко здогадується, хто слідом за Тігіпком купить «квитки на Титанік»

Об’єднання партії «Сильна Україна» з Партією регіонів не підвищить рейтинг останньої.

Таку думку висловив голова партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО у переданому УНІАН коментарі.

«Якщо в когось раніше і були ілюзії про те, що ТІГІПКО (лідер «Сильної України», віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО - УНІАН) – це сучасний політик з європейським обличчям і вдалий реформатор, сьогодні вони розвіялися остаточно», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, злиття політичної сили С.ТІГІПКА з партією влади означає дві речі: «по-перше, ще один мільярдер вступив до партії мільярдерів, якою є Партія регіонів, а по-друге, С.ТІГІПКО «злив» свою партію і себе як політика».

А.ГРИЦЕНКО переконаний, об’єднання «Сильної України» з Партією регіонів не підвищить рейтинг останньої.

«Бо на президентських виборах ТІГІПКА підтримували у південних і східних регіонах країни, вбачаючи в ньому альтернативу ЯНУКОВИЧУ. Коли ж він пішов працювати в уряд і став підлеглим Президента, він тим самим втратив будь-які шанси на самостійний політичний проект. Хто ж голосує за підлеглих?», - сказав голова «Громадянської позиції».

На його думку, претензії С.ТІГІПКА на європейськість зникли остаточно, коли він боязливо промовчав і не висловив свою чітку позицію щодо незаконних арештів лідерів опозиції.

Також голова «Громадянської позиції» прогнозує, що наступними квитки на «Титанік» придбають Володимир Литвин зі своєю «Народною партією», а за ним – Віктор Балога з партією «Єдиний центр».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що «Сильна Україна» об’єднується із Партією регіонів.

Він зазначив, що партії об’єднуються з метою консолідації зусиль при проведенні в Україні реформ.