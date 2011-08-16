В обвинувальному висновку Пукача - 150 сторінок

Печерський районний суд Києва завтра о 10.00 продовжить оголошення обвинувального висновку колишньому генералу міліції Олексію ПУКАЧУ, який обвинувачується у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, сьогодні у суді сторона обвинувачення прочитала 50 сторінок висновку із 150.

Як повідомляв УНІАН, Печерський суд сьогодні, 16 серпня, розпочав оголошення обвинувального висновку О.ПУКАЧУ.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура України 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством установлено, що обвинувачений у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.

Справа проти О.ПУКАЧА розглядається у Печерському райсуді в закритому режимі.