Королевська зробила оберіг для Тимошенко (фото)

Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») взяла участь у майстер-класах майстрів традиційного ремісництва на Національному Сорочинському ярмарку і своїми руками зробила оберіг для лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Оберіг - традиційний український символ захисту від зла. Я сподіваюся, що цей сувенір, зроблений під керівництвом найкращих українських майстрів, допоможе Юлії Володимирівні в її боротьбі і передасть їй силу і любов українського народу», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, додавши, що збирається особисто передати оберіг лідеру БЮТ.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також підкреслила, що багато людей на ярмарку, як ремісники, так і гості, просять передати Ю.ТИМОШЕНКО слова підтримки.

«Вони переконані, що арешт лідера опозиції - це політичний процес, який не має нічого спільного з правосуддям», - повідомила народний депутат.

Нагадаємо, раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що домагатиметься особистої зустрічі з лідером БЮТ у Лук`янівському СІЗО.