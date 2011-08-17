Кожара: дії Тимошенко суперечать міжнародному праву

Дії Юлії Тимошенко під час підписання «газових» угод не відповідають міжнародному та українському праву. Про це в ефірі «5 каналу»сказав народний депутат від Партії регіонів Леонід Кожара.

«Наш закон оснований на Конвенції ООН з права міжнародних договорів. Стаття 17 каже, що повноваження від імені України дає Президент України, а від імені уряду України дає уряд України, а не Прем’єр-міністр. Тому недарма тодішній Прем’єр-міністр Тимошенко намагалась провести засідання Кабміну та одержати повноваження, але їх не одержала», - зазначив Кожара.

Він нагадав, що Тимошенко намагалася замінити рішення Кабміну директивами глави уряду, що не відповідає міжнародній практиці та Закону України про міжнародні договори.