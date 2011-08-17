Суд над Тимошенко перенесли на завтра

Печерський районний суд міста Києва переніс розгляд кримінальної справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на четвер, 18 серпня, на 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні під час засідання суддею Родіоном КІРЄЄВИМ.

Перед цим захист Ю.ТИМОШЕНКО попросив суд перенести судове засідання на понеділок, 22 серпня, для того, щоб Ю.ТИМОШЕНКО змогла підготуватися до проведення її допиту.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО подала клопотання про залучення до кримінальної справи оригіналів контрактів між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» від 19 січня 2009 року, а також інших документів.