Кремль: Ющенко запевняв Медведєва, що Тимошенко має всі повноваження

Заява екс-президента України Віктора Ющенка про його непричетність до укладення газових контрактів з Росією не відповідають дійсності, заявив високопоставлений представник адміністрації президента Росії.

"Ющенко обманює свій суд... Перебуваючи на посаді президента, він особисто хотів одержати політичні дивіденди і пропонував президентові Росії Дмитру Медведєву самим підписати угоду про врегулювання газових проблем... На це йому було сказано, що таке питання в компетенції урядів двох країн", - заявив представник Кремля.

"Крім того, в телефонних розмовах з Дмитром Медведєвим Ющенка прямо заявляв, що він повністю довіряє Юлії Тимошенко, вона має всі необхідні повноваження і що він підтримає досягнуті з Росією угоди", - цитує РІА "Новости".