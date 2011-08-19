ЗМІ: На Всесвітньому форумі українців заборонили виступ Лук'яненка

На п`ятий Всесвітній форум українців, який проходить у Києві, не допустили представників ВО "Тризуб" і ГО "Спільна справа".

Про це повідомляє Gazeta.ua.

"Нам голова Української всесвітньої координаційної ради Дмитро Павличко особисто виділив 15 запрошень. Інший член цієї ради Михайло Ратушний нам ці запрошення не дав. Павличко підтвердив, що Ратушний відмовився видати нам запрошення, тому що тут має бути президент. З цих же міркувань заборонили виступати Левку Лук`яненку", - сказав координатор "Спільної справи" Олександр Данилюк.

"Мабуть, ми для них недостатньо українці. Суцільний декаданс", - додав активіст.

Слід зазначити, що Всесвітній форум українців відбувається один раз на чотири роки. Перший пройшов у 1990 році.

Головною вимогою цьогорічного форуму до президента Віктора Януковича є "припинити політику деукраїнізації України, що її здійснює Міносвіти та інші держустанови, які згортають використання української мови, українського медіапростору, принижують українську церкву, наступають на свободу слова, права людини".

Головною вимогою форуму до уряду України є "створити Комітет у справах закордонного українства". Це має бути центральний держорган, який повинен здійснювати державну політику України щодо закордонних українців.