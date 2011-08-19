Попов: намети на Хрещатику можна прибрати будь-якої миті

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає, що встановлені на Хрещатику намети учасників акції на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не заважатимуть проведенню святкових заходів 24 серпня на День Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Водночас він не виключив, що державні виконавці згідно з рішенням суду можуть демонтувати намети. «Це справа судових виконавців, адже це вони приймають рішення. Рішення суду вже прийнято, а от чи будуть вони виконувати – це вже їхня справа», - сказав керівник КМДА.

Він зазначив, що святкові заходи 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України проводитимуться на Хрещатику, починаючи з перехрестя цієї вулиці з вулицею Богдана Хмельницького.

«Таким чином, якщо там не буде політичних акцій, спрямованих на те, щоб заважати нам проводити основні заходи, то великого занепокоєння в цій ситуації я не бачу. З моєї точки зору, якихось активних дій можна не проводити в цьому плані (демонтувати намети – УНІАН)», - сказав О.ПОПОВ.

При цьому голова КМДА підкреслив, що це його суб’єктивна точка зору, і тому все залежатиме від судових виконавців.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня партія "Батьківщина" розпочала безстрокову акцію протесту проти арешту екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО і закликала киян, мешканців інших областей України щодня долучатися до мітингу біля Печерського районного суду на Хрещатику.

Там встановлено намети з табличками громадських приймалень опозиційних народних депутатів.

У ніч на 7 серпня Окружний адмінсуд Києва прийняв рішення про заборону масових акцій біля Печерського суду.

Разом з тим у партії "Батьківщина" заявили, що це рішення призупинено і на нього подано апеляцію.

8 серпня у столичній міліції заявили, що у разі невиконання судового рішення про припинення будь-яких акцій на Хрещатику біля Печерського суду судові виконавці складуть відповідний акт, після чого відповідні комунальні служби розпочнуть виконувати судове рішення.