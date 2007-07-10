Україна перегляне ціну за базування Чорноморського флоту РФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що ціну за базування Чорноморського флоту РФ на території України буде переглянуто.

Про це він сказав в інтерв`ю російському виданню «Время новостей» (від 10 липня).

«Політика України має бути прогнозованою. Є речі, які формуються на роки вперед, і їх неможливо вирішити за раз. Безумовно, вартість базування Чорноморського флоту змінюватиметься, оскільки вона пов`язана з іншими чинниками, які впливають на остаточну ціну», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він додав, що сьогодні цифри не можуть бути названі, оскільки питання перебування Чорноморського флоту в Криму перебуває на стадії вивчення. «Завдання спеціально створеної комісії - розпочати переговорний процес і скласти план дій на цей і наступний роки. Це тема делікатна, але її потрібно вирішувати», - сказав Президент України.

Як повідомляв УНІАН, на другу половину серпня запланована зустріч Президента України В.ЮЩЕНКА з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ. Передбачено, що сторони обговорять підписання Плану дій Україна-Росія на 2007-2008 рр.