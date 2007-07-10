Україна перегляне ціну за базування Чорноморського флоту РФ
Ющенко поки не може назвати цифр
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що ціну за базування Чорноморського флоту РФ на території України буде переглянуто.
Про це він сказав в інтерв`ю російському виданню «Время новостей» (від 10 липня).
«Політика України має бути прогнозованою. Є речі, які формуються на роки вперед, і їх неможливо вирішити за раз. Безумовно, вартість базування Чорноморського флоту змінюватиметься, оскільки вона пов`язана з іншими чинниками, які впливають на остаточну ціну», - сказав В.ЮЩЕНКО.
При цьому він додав, що сьогодні цифри не можуть бути названі, оскільки питання перебування Чорноморського флоту в Криму перебуває на стадії вивчення. «Завдання спеціально створеної комісії - розпочати переговорний процес і скласти план дій на цей і наступний роки. Це тема делікатна, але її потрібно вирішувати», - сказав Президент України.
Як повідомляв УНІАН, на другу половину серпня запланована зустріч Президента України В.ЮЩЕНКА з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ. Передбачено, що сторони обговорять підписання Плану дій Україна-Росія на 2007-2008 рр.