Новий голова УВКР про Тимошенко, Польщу й адекватні гроші

Новобраний голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло РАТУШНИЙ спростовує чутки, що він є провладною кандидатурою.

Як повідомляє Gazeta.ua, М.РАТУШНИЙ у своїй промові зазначив: "Я як представник інтелігенції поставив свій підпис разом з АНДРУХОВИЧЕМ, ПАВЛИЧКОМ, МУШКЕТИКОМ та іншими за те, що арешт ТИМОШЕНКО – несправедливий. Я маю свою політичну позицію і не знаю, хто розпускає ці політичні чутки".

Відповідаючи на критику щодо надмірності витрат Ради, новий голова зазначив: "У перший день форуму звучало, що координаційна рада перетворилася на туристичне бюро, але ми повинні максимально їздити в діаспори і заставляти чиновників їздити в українські громади. Ми повинні їздити з цілими багажниками книжок і дисків, ми повинні примусити владу виділяти адекватну суму на те, щоб працювати із закордонними українцями".

Також він зазначив, що цього року МЗС було виділено на роботу із закордонними українцями 100 тис. грн. "Це не є нормально. В тій же Польщі виділяються десятки мільйонів", – наголосив М.РАТУШНИЙ.