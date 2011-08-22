Тимошенко просить у Кірєєва кілька днів

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить надати їй та її захисникам 3-4 дні для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи для того, аби підготуватися для дачі показів в суді.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою Ю.ТИМОШЕНКО виступила сьогодні на початку засідання суду після того, як суддя Родіон КІРЄЄВ звернувся до неї з пропозицією дати покази в цій справі.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що фактично у неї був тільки один день для ознайомлення з матеріалами та підготовки до дачі показів, оскільки адвокатів пустили до СІЗО тільки в п’ятницю, 19 серпня. «Тому я оголошую клопотання дати мені та моїм захисникам 3-4 робочі дні для того, щоб завершити відповідну роботу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона наголосила, що не може самостійно підготуватися до дачі показів, оскільки в СІЗО немає необхідного обсягу матеріалів кримінальної справи. «Тому я прошу оголосити перерву», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.