Кірєєв знову відмовив Тимошенко

Печерський райсуд Києва відмовився надати екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та її захисникам 3-4 дні на ознайомлення з матеріалами справи щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ обґрунтував своє рішення тим, що суд вже надавав Ю.ТИМОШЕНКО та її захисникам час на ознайомлення з матеріалами справи.

«Керуючись ст. 273 Кримінально-процесуального кодексу, суд відмовляє у задоволенні клопотання», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Перед цим Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що не відмовляється від надання суду показів. «Я не відмовляюся від дачі показів. Я хочу дати покази, але для цього мені потрібно 3-4 дні на підготовку», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також звернулася до Р.КІРЄЄВА з проханням задовольнити клопотання про зміну їй запобіжного заходу, яке пізніше заявлять її захисники.