Кірєєв вигнав одного з адвокатів Тимошенко

Печерський районний суд Києва відсторонив адвоката Миколу ТИТАРЕНКА від захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО під час розгляду справи щодо підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ.

Своє рішення він обгрунтував тим, що М.ТИТАРЕНКО неодноразово відмовлявся виконувати розпорядження суду і таким чином виявляв неповагу до суду.

Крім того, в рішенні суду вказується, що М.ТИТАРЕНКО неодноразово порушував установлений у судових засіданнях порядок.

Суддя Р.КІРЄЄВ у своєму рішенні запропонував Київській дисциплінарній комісії адвокатів звернути увагу на неприпустимість дій М.ТИТАРЕНКА, які не кореспондуються з адвокатською діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, перед ухваленням рішення про відсторонення М.ТИТАРЕНКА, Р.КІРЄЄВ зазначав, що він відмовлявся виконувати розпорядження головуючого у суді та намагався затягнути розгляд справи. Зокрема, адвокат стоячи оголошував свої вимоги до судді.

Натомість інший адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ зазначив, що немає жодного нормативного акту, який би забороняв адвокату стояти під час засідання суду, а тому підстав для відсторонення М.ТИТАРЕНКА не існує.