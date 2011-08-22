Федеральний суддя: у США процес над Тимошенко був би неможливим

Федеральний суддя США Богдан ФУТЕЙ заявляє, що судовий процес над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО свідчить, що верховенство права в Україні «у великій небезпеці».

Про це Б.ФУТЕЙ заявив журналістам біля Печерського райсуду Києва, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Те, що я бачив, і аналізуючи те, що відбувається, я думаю, що верховенство права в Україні у великій небезпеці. Суд має бути змагальним, а тут цього немає», - заявив він.

За словами Федерального судді, ні в США, ні у більшості країн Європи, де він свого часу був учасником судових процесів, подібний процес є неможливим.

Б.ФУТЕЙ зазначив, що у США судові правила обов’язкові для всіх, і, «на жаль, в українському судочинстві, зокрема в Печерському суді, такі правила відсутні».

На думку Б.ФУТЕЯ, основна проблема - у невиконанні Конституції. Наприклад, за його словами, Конституція України гарантує суд присяжних: відповідні закони ухвалені, а суду присяжних немає.

Окрім того, за словами Федерального судді, Конституція України гарантує, що кожен громадянин має право на збереження свого здоров`я, однак це право Ю.ТИМОШЕНКО ігнорується судом.

На його думку, судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО загрожує втратою довіри громадськості до суддів та до судової незалежності, без якої неможливе верховенство права.

«Наріжним каменем демократії є верховенство права, а одним із складників - незалежний суд», - сказав Б.ФУТЕЙ.