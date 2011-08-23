Черновецький: я залицяюся до дочки пастора - безкорисливої жінки (фото)

Мер Києва Леонід Черновецький в коментарі ForUm’у розповів про відносини зі своїми жінками, зізнався, що розлучення не уникнути і нарікав на бруд, який, за його словами, на нього ллє жовта преса.

Пропонуємо вам повний текст коментаря мера столиці:

«У зв`язку з численними, брудними по своїй суті публікаціями в «жовтій» пресі, що стосуються мого особистого життя і життя близьких мені людей, хочу заявити наступне: я принципово не даю інтерв`ю і не відповідаю на весь бруд, який ллється сьогодні на мене з усіх сторін, у більшості випадків продажними засобами масової інформації, оскільки на більшість з цих питань я вже давно дав вичерпні відповіді у своїх попередніх інтерв`ю. А той, хто хоче знати про мене правду, не використовуватиме плітки і неперевірені дані. Однак, оскільки зараз більшість так званих інформаційних джерел очорнюють дуже близьких і дорогих мені людей, вважаю своїм обов`язком, як чоловік, заступитися за них і розкрити деякі сторони мого особистого життя, про які раніше я ніколи не згадував.

По-перше, те, що відбувається сьогодні в моїй родині, точніше у стосунках між мною і моєю дружиною, логічно обов`язково завершиться розлученням. Оскільки ми вже не живемо разом, як чоловік і дружина, вже дуже багато років. І, незважаючи на це, я відчуваю до моєї дружини щиру повагу, як до матері моїх дітей і жінки, яку я кохав упродовж багатьох років.

По-друге, Олена Савчук, до якої я сьогодні залицяюся, і з якою у мене склалися стосунки, а тим більше її матір, пастор Софія Жукотанська, яка ніколи не схвалювала мої залицяння, не мають до мого розлучення зовсім ніякого відношення. Більше того, пастор Софія, вірна християнським принципам, всіляко перешкоджала нашим зустрічам. Що ж до Олени Савчук, то будь-яка людина, яка більш-менш близько її знає, може охарактеризувати її як скромну і безкорисливу жінку, і просто хорошу людину. Знаю, що вона не претендує ні на які матеріальні блага, а тільки вимагає щирості та поваги в наших стосунках.

І на завершення. На жаль, я, як і багато чоловіків, був грішний у стосунках зі своєю дружиною. Але я не збираюся сповідатися перед людьми, а роблю це щонеділі в православній церкві. Але те, що сьогодні відбувається між мною і Оленою, стосується лише нас двох. Це серйозні стосунки між двома дорослими людьми. Усі розмови про її вагітність до заміжжя - брудна брехня! Вона ніколи не дозволила б собі мати дитину поза шлюбом. І якщо у журналістів, які сьогодні по п`ятах переслідують Олену та її матір, є хоч трохи совісті, я прошу їх прислухатися до неї і перестати очорняти дуже гідних і близьких мені людей».