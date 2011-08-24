Усі київські вулиці від парку Шевченка до Хрещатика перекрили металевими парканами

Усі столичні вулиці, які ведуть від парку Шевченка до Хрещатика і Майдану Незалежності, перекриті металевими парканами і кордонами міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином правоохоронці унеможливлюють прохід прихильників опозиції на Майдан Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на заборону суду проводити акції опозиції в будь-яких місцях, крім парку Шевченка, учасники мітингу мали намір іти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ резолюцію, яку вони затвердили.

Однак бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перегородили вулицю Володимирську, аби не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями».

Учасникам мітингу не вдалося пройти через кордон міліції, й вони почали розходитися.

Після цього організатори пішої ходи закликали людей невеликими групами різними вулицями проходити на Майдан Незалежності, де о 17.00 планується продовження мітингу з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.