У міліції кажуть, що ніякого сльозогінного газу не було

У столичній міліції спростовують повідомлення про застосовування бійцями спецпідрозділу «Беркут» на вулиці Володимирській сльозогінного газу проти прихильників опозиції, які після мітингу у парку Шевченка намагалися пішою ходою рушити до Адміністрації Президента.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, коли колона прихильників опозиції підійшла до металевого паркану, яким була перегороджена вулиця, в напрямку бійців «Беркута» полетіли парасольки, пляшки, через що міліція змушена була захищатися щитами, однак будь-яких спецзасобів вона не застосовувала.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що у центрі Києва десятки учасників пішої ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.