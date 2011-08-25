Лідерам опозиції пропонують присягнутися, що не тягнутимуть ковдру на себе

Перший заступник голови політичної партії «Народна Самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ переконаний, що лідери об’єднаної опозиції повинні дати клятву перед громадою, що діятимуть надалі спільно задля зміни влади в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.СТЕЦЬКІВ заявив вчора в Києві біля пам’ятника Шевченку на мітингу опозиції з нагоди 20-річчя Незалежності України.

«Ви знаєте, що в Україні створено Комітет опору диктатурі, я впевнений, що скоро до комітету приєднаються громадські організації, церква», - наголосив Т.СТЕЦЬКІВ і додав: «Я переконаний, що лідери опозиції повинні поклястися тут перед громадськістю, що вони діятимуть спільно інакше ми не переможемо цей режим».