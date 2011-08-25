Беркут труїв опозицію засобом від тарганів? (додані фото)

В столичній міліції заявляють, що під час вчорашньої спроби прихильників опозиції прорвати міліцейський кордон, хтось із бійців «Беркуту» застосував «якусь аерозоль».

Як зазначили в коментарі УНІАН в ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, «хтось із бійців «Беркуту» дійсно застосував якусь аерозоль, це видно на відео, цей факт очевидний. Але, що це була за аерозоль, не відомо. Можливо, засіб від тарганів».

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Водночас в главку зауважили, що всі оцінки щодо дій правоохоронців та представників опозиції, повинен надати наглядовий орган – прокуратура.

Також у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві зазначили, що зі свого боку міліція також вивчає всі отримані записи, опитує очевидців, в тому числі шістьох потерпілих міліціонерів.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на заборону суду проводити акції опозиції в будь-яких місцях, крім парку імені Тараса Шевченка, учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір іти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ резолюцію, яку вони ухвалили.

Однак бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перегородили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями».

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що у центрі Києва десятки учасників пішої ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

Учасникам мітингу не вдалося пройти через кордон міліції, й вони почали розходитися.

Разом із тим, близько 200 прихильників опозиції таки прийшли на Майдан Незалежності, де провели акцію протесту проти дій влади та переслідувань лідерів опозиційних партій.

Пізніше вони продовжили акцію на Хрещатику біля наметового містечка, встановленого поблизу Печерського районного суду Києва на знак протесту проти арешту голови партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Обидва мітинги відбулись без будь-яких інцидентів.