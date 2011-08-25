Тимошенко просить, щоб кров у неї взяла особиста медсестра

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить суддю Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА дати дозвіл її особистому лікарю та медсестрі на забір крові через погіршення її стану здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час судового засідання.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, її особистий лікар був включений до комісії Міністерства охорони здоров’я, яка прибула у СІЗО для її огляду, однак лікар не зміг скористатися своїм правом на забір крові.

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, делегація з МОЗ не гарантувала збереження конфіденційності аналізу її крові.

«Я хочу скористатися своїм правом на конфіденційність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, під час огляду у неї був взятий аналіз крові з пальця лише для того, аби визначити її згортуваність чи незгортуваність. Після цього, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, всі інструменти були ретельно вимиті та спалені усі ватні тампони зі зразками крові, аби її особистий лікар не зміг винести їх із СІЗО.

«Це переходить усі межі. Я прошу дати дозвіл, аби моя медична сестра взяла у мене аналіз крові. Я Вас запевняю, що стан мого здоров’я не буде використаний для якихось процедур та клопотання», - сказала вона.

Суддя Р.КІРЄЄВ наголосив, що це питання було вирішено в установленому порядку, а повторне клопотання буде розглянуто після повного завершення дослідження матеріалів справи.