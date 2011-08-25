Беркутівця, який застосував газ, покарають?

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що вивчають випадок застосування газу співробітниками міліції під час акції протесту опозиції 24 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам начальник Головного штабу МВС України Анатолій ЛАЗАРЄВ.

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Він наголосив, що під час підготовки правоохоронців до роботи під час святкових заходів до 20-ї річниці Незалежності України особовому складу було наказано не використовувати деякі спеціальні засоби проти мітингувальників, у тому числі співробітникам міліції не роздавали балончики зі сльозогінним газом.

«Ми попереджали командирів, і вони виконали наш наказ, щоб не видавати особовому складу на руки певні види і засоби активної оборони. Ви бачили, що на них не було бронежилетів, немає машин, які використовуються при порушенні громадського порядку, водометів, немає тяжкої бронетехніки, і в тому числі особовому складу не видавались балончики з газом», - сказав А.ЛАЗАРЄВ.

Він наголосив, що зараз проводиться перевірка цього випадку. І в разі, якщо цей факт буде доведено, винний міліціонер буде покараний. Зокрема, А.ЛАЗАРЄВ зазначив, що також проводиться опитування громадян, які були свідками цього випадку.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на заборону суду проводити акції опозиції в будь-яких місцях, крім парку імені Тараса Шевченка, учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір іти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ резолюцію, яку вони ухвалили.

Однак бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перегородили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями».

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що у центрі Києва десятки учасників пішої ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

Сьогодні, 24 серпня, у столичній міліції підтвердили, що під час спроби прихильників опозиції прорвати міліцейський кордон, хтось із бійців «Беркуту» застосував «якусь аерозоль».

Як зазначили в ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, «хтось із бійців «Беркуту» дійсно застосував якусь аерозоль, це видно на відео, цей факт очевидний. Але, що це була за аерозоль, не відомо. Можливо, засіб від тарганів».