Резиденція посла України в Лівії зазнала нападу

20:39, 25 серпня 2011
Політика
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Винесли аудіо- і відеотехніку

Резиденція посла України в Лівії Миколи НАГОРНОГО зазнала нападу мародерів.

Про це УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

За його словами, під час нападу в резиденції посла нікого не було, оскільки з метою безпеки всі співробітники диппредставництва перебували в будівлі посольства.

«Три дні тому в резиденцію посла проникли мародери і винесли якусь побутову, відео- й аудіотехніку. Але сказати, що резиденція була розграбована і зруйнована було б неправдою», - сказав О.ВОЛОШИН.

У середині лютого в Лівії почалися масові демонстрації з вимогою відставки правлячого країною більш як 40 років Муаммара КАДДАФІ, які згодом переросли в збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками.

 

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