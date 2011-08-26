Янукович розповів шахтарям, що треба нарощувати обсяги видобутку вугілля

Держава приділятиме пріоритетну увагу відродженню та розвиткові вугільної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив у своїй промові у Донецьку на Всеукраїнських урочистих зборах, присвячених Дню шахтаря.

Президент України нагадав, що Програмою економічних реформ передбачена глибока модернізація вугільної галузі. Серед пріоритетних завдань: лібералізація ринку енергетичного вугілля; вдосконалення механізму державної підтримки; технічне переоснащення шахт із метою якісного підвищення рівня безпеки та збільшення рівня видобутку вугілля тощо.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що торік, незважаючи на економічну кризу, у галузь було спрямовано на 20% більше коштів, ніж у 2009. Поточного року фінансування вугільної галузі збільшено ще на 20% і планується, що наступного року ця цифра також буде не меншою, зазначив Президент.

«Особливо важливо, що кошти вкладаються не лише у поточне споживання, а й у модернізацію та реконструкцію діючих шахт, а також завершення будівництва нових», – підкреслив Президент України.

За словами глави держави, до Дня шахтаря на підприємстві «Львіввугілля» введуть в дію два нові великі об'єкти. «Це серйозний наробок на майбутнє і основа подальшого зростання видобутку», – зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

На переконання Президента, щороку необхідно нарощувати обсяги видобутку вугілля не менш ніж на 10%.

«Створення конкурентноздатної реформованої вугільної галузі дозволить нам вирішити низку стратегічних завдань. Модернізація технологій видобутку дасть реальний шанс забезпечити промисловість і населення доступним вугіллям за нормальними цінами, – переконаний глава держави. – Ми також створимо можливості для використання вугілля як вигідної і, головне, доступної альтернативи іншим, дорогим видам палива там, де це доцільно і можливо».

На думку В.ЯНУКОВИЧА, розвиток ринку вугілля і розширення масштабів його використання в енергетиці, промисловості та житлово-комунальному господарстві дозволять знизити залежність країни від імпортних енергоносіїв.

«Це також дозволить покращити економіку багатьох виробництв і знизити собівартість української продукції як на зовнішньому, так і внутрішньому ринках», – сказав Президент України.

Глава держави підкреслив: модернізація вугільної галузі і нові технології дозволять Україні з максимальною вигодою використати додатковий енергетичний ресурс – газ метан.

«За наявними оцінками, у вугільних пластах України запаси цього газу оцінюються в близько 12 трильйонів кубометрів, а це – 4–8% наявних світових запасів цього енергоносія. Розвиток його видобутку – це підвищення безпеки праці шахтарів, сотні нових робочих місць у вугільних регіонах, освоєння сучасних технологій і, що дуже важливо – зміцнення енергетичної безпеки країни», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також наголосив, що держава надає значної уваги питанню залучення інвестицій не лише у вугільні підприємства, а й в інфраструктуру шахтарських міст.

«Ми працюємо на довгострокову перспективу, і впевнені, що стратегічне значення вугільної галузі для нашої країни залишається незмінним», – резюмував Президент України.