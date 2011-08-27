Тимошенко знову відправила з порога СІЗО професорів

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні знову відмовилася від медогляду.

Про це повідомляється на сайті Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, за даними відомства, сьогодні, 27 серпня, згідно з дозволом Печерського райсуду Києва від 26 серпня, до Київського СІЗО в черговий раз прибули представники медичної комісії МОЗ України (на чолі з першим заступником міністра охорони здоров’я). До складу комісії залучені троє докторів медичних наук, професори, а також особистий лікар і медична сестра Ю.ТИМОШЕНКО, йдеться в повідомленні.

Однак, як і раніше, від запропонованого медогляду та проведення лабораторного обстеження (в т.ч. забору крові для проведення аналізу) Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась, що підтверджується відповідним актом, підписаним членами комісії та довіреним лікарем і медсестрою ув’язненої, підкреслили в пенітенціарній службі.

Комісійно встановлено, що стан здоров’я ув’язненої з моменту попереднього огляду не змінився, додали у відомстві.

Фахівці МОЗ України вчергове попередили ув’язнену про можливі негативні наслідки її відмови від проведення запропонованого медичного обстеження.

Стан здоров’я Ю ТИМОШЕНКО продовжує перебувати під постійним контролем з боку медперсоналу Київського СІЗО, запевнили в пенітенціарній службі.

Як повідомлялося, Ю.ТИМОШЕНКО раніше заявила, що в результаті перебування в слідчому ізоляторі у неї погіршився стан здоров`я. Печерський суд дав дозвіл на обстеження екс-прем`єра медичною комісією МОЗ за участю особистого лікаря і медсестри Ю.ТИМОШЕНКО.

Однак Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на обстеженні тільки лікарями, яким вона довіряє, і хоче в конфіденційному порядку здати кров.

«Я не буду мати справу ні з яким консиліумом, який Ви утворюєте. Я не хочу, щоб мої аналізи з’являлися на телеканалах та прес-конференціях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні суду 26 серпня.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, її особистий лікар був включений до комісії МОЗ, яка прибула у СІЗО для її огляду, однак лікар не зміг скористатися своїм правом на забір крові.

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, делегація з МОЗ не гарантувала збереження конфіденційності аналізу її крові.