Луценко - після показів свідка з МВС: чому тоді я в клітці?

Прийняття на службу до центрального апарату МВС України водія екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Леоніда ПРИСТУПЛЮКА відбувалося з дотриманням усіх вимог законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час допиту в залі засідання Печерського райсуду Києва, який розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, заявив свідок - начальник Управління працевлаштування кадрів МВС Сергій ШУМИЛО.

«Прийняття ПРИСТУПЛЮКА на службу відповідало всім вимогам закону… Необхідні документи для прийняття його на службу були зібрані», - сказав С.ШУМИЛО, відповідаючи на запитання адвокатів колишнього очільника відомства.

При цьому він зауважив, що ніякого тиску при оформленні в МВС Л.ПРИСТУПЛЮКА на нього особисто ніхто не чинив.

Також на одне з запитань, яке стосувалося того, чи знав свідок, що Л.ПРИСТУПЛЮК «є людиною ЛУЦЕНКА», С.ШУМИЛО відповів, що не може дати на це схвальну відповідь, зауваживши, водночас, що при працевлаштуванні вказаної особи начальник Департаменту кадрового забезпечення лише сказав йому, що її треба оформити терміново.

У свою чергу на запитання суду, чи є у підсудного якісь запитання до свідка, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Після того, як свідок заявив про повну законність прийняття ПРИСТУПЛЮКА на службу, у мене запитань до нього немає. У мене є лише риторичне запитання: чому тоді я в клітці?».

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва розглядає з кінця травня справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, обвинувачує в незаконному оформленні на роботу в міністерство свого колишнього водія і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.