Янукович перерізав стрічку у Центрі променевої терапії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Рівному взяв участь у церемонії відкриття Центру променевої терапії обласного онкологічного диспансеру.

Як передає кореспондент УНІАН, вітаючи колектив медичного закладу з цією подією, глава держави зазначив, що йому приємно відкрити центр, який побудований завдяки партнерству держави і бізнесу.

«Програма, яку виконує Фонд Ріната Ахметова, передбачає співпрацю фонду з різними медичними закладами. Вона спрямована на допомогу людям, які хворіють на онкозахворювання, на своєчасне виявлення цих захворювань і можливість ефективно їх лікувати. Все обладнання, яке встановлено у новому центрі, найсучасніше, світових зразків. Фахівці, які будуть на ньому працювати, вчилися в закордонних установах. 18 тисяч онкохворих у Рівненській області будуть мати можливість ефективно лікуватися», - сказав Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, онкологічні хвороби – це біда, яка викликана Чорнобильською катастрофою, адже на ці хвороби найчастіше нездужають жителі найбільш уражених радіацією регіонів.

«Ми зобов’язані цю біду подолати. Тому я хотів би подякувати і будівельникам, і місцевій владі, і, безумовно, Фонду «Розвиток України» за те, що вони по-людськи відносяться до тих проблем, які існують у нашому житті», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що наступного року влада планує збільшити фінансування медицини не менше ніж на 10 млрд. грн.

Також він підкреслив, що люди очікують реформ у медичній сфері.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що стан українських лікарень «не відповідає сучасним вимогам». «Ми зобов’язані зробити все, щоб охорона здоров’я у державі стала пріоритетною галуззю, яка б слугувала людям, і ми це будемо робити», - наголосив він.

Президент перерізав символічну стрічку перед входом до нового Центру променевої терапії й оглянув його приміщення, а також новітнє медичне обладнання.

У церемонії відкриття центру також взяв участь міністр охорони здоров’я України Олександр АНІЩЕНКО.

За даними прес-служби Президента, у Центрі променевої терапії Рівненського обласного онкологічного диспансеру працюють 11 лікувальних кабінетів, облаштованих найсучаснішим медичним обладнанням: цифровим лінійним прискорювачем, комп’ютерним томографом, устаткуванням для дозиметрії, а також іммобілізації і позиціонування пацієнтів, гамма-терапевтичним апаратом, апаратом брахі-терапії. Обслуговуватимуть онкохворих 22 фахівці, які пройшли навчання і стажування за кордоном.

У Рівненській області щороку 2,5-3 тисячі онкохворих потребують променевої терапії на лінійному прискорювачі. Донині їх направляли до Києва чи Донецька. Загалом за рік у центрі проходитимуть курс лікування до 7 тисяч пацієнтів. Тут зможуть лікуватися не лише жителі Рівненської області, а й пацієнти із сусідніх областей.

Як повідомляв УНІАН, сучасне медичне обладнання загальною вартістю 22,2 млн. грн. для Центру променевої терапії Рівненського обласного онкодиспансеру закупив Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».