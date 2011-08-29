Розпочався суд у справі «пошкодження плитки» на Майдані

Сьогодні у Шевченківському районному суді Києва розпочалося слухання справи щодо пошкодження плитки на Майдані Незалежності учасниками акції протесту проти прийняття Податкового кодексу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВГО "Коаліція учасників помаранчевої революціі" (КУПР).

Усього по справі проходять семеро осіб. На суд з`явилися п`ятеро, шостий обвинувачуваний не з`явився з невідомих причин, ще один обвинувачуваний перебуває у розшуку.

На початку засідання лідер підприємницького Майдану Сергій МЕЛЬНИЧЕНКО, якому інкримінують також створення організованого злочинного угрупування і керівництво ним, звернувся до суду з клопотанням про відео- і аудіофіксацію судового слухання та про присутність на слуханні представників ЗМІ. Обидва клопотання суд задовольнив.

Перше слухання по суті справи призначено на 15 вересня 16.00 годин.

Як повідомлялося, міліція порушила кримінальну справу за фактом навмисного пошкодження майна під час встановлення наметів підприємцями під час акції протесту проти Податкового кодексу на Майдані.

Наметове містечко функціонувало на Майдані з 22 листопада по 3 грудня 2010 року.