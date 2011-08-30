У Києві судять жінку, яка відрізала «Януковича» від стрічки на вінку

Партія «Батьківщина» вимагає припинити суд над громадянкою Галиною ШВИДКОЮ, яка 24 серпня на знак протесту проти політичних репресій та розбудови диктатури в Україні відрізала прізвище Президента від стрічки на вінку «Тарасу Шевченку від Віктора Януковича».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «слідчі намагалася вичавити із жінки версію, ніби вона зрізала стрічку на сувенір на добру згадку про Президента, однак Г.ШВИДКА принципово наполягає на тому, що свій вчинок зробила свідомо на знак протесту проти політики ЯНУКОВИЧА. Натомість міліція у суді стверджує, ніби вінок належить ЯНУКОВИЧУ, і таким чином громадянка ШВИДКА пошкодила його майно».

«Дивує та обурює та поспішність, з якою чиниться судилище над громадянкою ШВИДКОЮ. В той же час кудись дівається оперативність судів та суддів, коли йдеться про наругу, яку «регіонали» вчинили у Харкові над державним прапором України», заявляють у «Батьківщині».

Партія «Батьківщина» надає юридичну підтримку Г.ШВИДКІЙ та вимагає «припинити ганебне судилище над свідомою громадянкою, яка скористалася своїм конституційним правом на протест».

Щоб підтримати Г.ШВИДКУ, до Шевченківського райсуду Києва прибули народні депутати із фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій ОДАРЧЕНКО та Сергій САС.