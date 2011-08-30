Наливайченко: Розіграш «мовної карти» не врятує владу

Партія «Наша Україна» виступає категорично проти чергового законопроекту «псевдофілологів» Партії регіонів - народних депутатів Сергія КІВАЛОВА і Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА, які намагаються грубо обмежити застосування і розвиток державної української мови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це заявив голова політради партії Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Подібні законопроекти суперечать Конституції країни, не вирішують жодної реальної проблеми мов національних меншин і є лише ширмою для посилення русифікації. Тому ми закликаємо народних депутатів проголосувати проти його винесення на розгляд парламенту. Розіграш «мовної карти» уже не врятує теперішній режим від втрати довіри виборців», – переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він наголосив: затятий опір донеччан закриттю україномовних шкіл у Макіївці наочно показує, що традиційна для Партії регіонів експлуатація мовного питання дає збої вже навіть на Донбасі.

«Депутатам від Партії регіонів саме час бути у Макіївці та Донецьку, щоб захистити права батьків, які протестують проти незаконного закриття середніх шкіл», - заявив голова політради «Нашої України».

«Влада, яка урізає видатки на освіту, в той час як сотні мільйонів бюджетних коштів витрачаються на ремонти чиновницьких дач та відпочинок високопосадовців, є безвідповідальною та антинародною. Захист української мови поряд із дотриманням демократії, громадянських прав та проведенням чесних виборів має стати ключовим завданням для об’єднаних дій української опозиції», - наголосив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав українців, усі політичні та громадські сили спільно протидіяти антиукраїнським діянням Партії регіонів. «Ми повинні зробити все для того, щоби новий наступ цього режиму на державний статус української мови закінчився так само безплідно, як восени минулого року», - сказав він.

У повідомленні нагадується, що владний законопроект про мови, зареєстрований 7 вересня 2010 року, не був розглянутий через активні протести української громадськості та негативні оцінки з боку Венеціанської комісії та ОБСЄ. У вересні 2010 року партійна група «Нашої України» у Верховній Раді ініціювала збір підписів народних депутатів опозиційних фракцій на захист державного статусу української мови.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів С.КІВАЛОВ та В.КОЛЕСНІЧЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про засади державної мовної політики”, що передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною. В пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що у разі прийняття законопроекту, російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим та мм. Києві й Севастополі; кримськотатарська – в АР Крим, угорська – в Закарпатській області, румунська – в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України отримають захист в менших адміністративно-територіальних одиницях.