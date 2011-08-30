Українці у січні-липні оплатили ЖКП на 103,8%

Жителі України в січні-липні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 22,6 млрд. грн., що становить 103,8% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Закарпатській, Львівській, Сумській та Кіровоградській областях (114,4-111%), найнижчий – в Криму, Севастополі, Києві та Дніпропетровській області (96,6-99,4%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в липні ц.р. збільшилися на 20,2% порівняно з липнем 2010 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 224,2 грн.

У Держстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у липні 2011 року зменшилася на 2,6% порівняно з червнем і на кінець липня 2011 року становила 10 млрд. 420,1 млн. грн.

Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,3 місяця. Зменшення заборгованості відбулося у всіх регіонах країни.

Зокрема, в липні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 27,9% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 23,4%, за вивіз побутових відходів – 19,7%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 19,2%, за газопостачання – 20,3%.

У січні-червні 2011 року населення сплатило за електроенергію 5 млрд. 081,2 млн. грн., що становить 120,2% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень сплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався в Закарпатській, Одеській та Херсонській областях (209,9-173%), найнижчий – у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (73-79,7%). Заборгованість населення зі сплати за електроенергію на початок серпня 2011 року становила 2 млрд. 907,8 млн. грн.

У січні-липні 2011 року населення України уклало 50,8 тис. договорів з погашення реструктурованої заборгованості на загальну суму 114,3 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 112,3 млн. грн.