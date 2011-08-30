Янукович і Коморовський поговорили віч-на-віч

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Гданську зустрівся з Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ. Зустріч відбулася у форматі «віч-на-віч».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, під час зустрічі сторони обговорили питання європейської інтеграції, зокрема, питання щодо підготовки Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Нині Польща головує в ЄС.

Також президенти України та Польщі під час розмови торкнулися питань двосторонньої співпраці, зокрема, стану і перспектив розвитку торговельно-економічних відносин.

Крім того, прес-служба українського Президента інформує, що перед цією зустріччю В.ЯНУКОВИЧ вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні і поклав квіти до пам’ятника «Героям Вестерплятте» у Гданську.

Присутні представники влади Польщі та української делегації вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

*** 1 вересня 1939 року німецькі війська атакували польський гарнізон на півострові Вестерплятте у Гданській бухті. Цей день вважається днем початку Другої світової війни.